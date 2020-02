Weisenbach – Mitarbeiter bedroht, Zeugen gesucht

Anzeige

Weisenbach (ots) – Zu einem Vorfall mit noch ungeklärten Hintergründen kam es am Dienstagabend in und vor einem Supermarkt in der Straße `Am Zimmerplatz´. Gegen 18 Uhr soll ein noch unbekannter Mann einem Mitarbeiter im Geschäft einen Schlag in den Nacken versetzt haben und im Anschluss Bedrohungen ausgesprochen haben. Nach der Tat kaufte der Unbekannte ein Erfrischungsgetränk und verließ das Geschäft. Gegen 20:20 Uhr, nach Ladenschluss, fiel der mutmaßlich gleiche Unbekannte erneut auf, als er vor dem Geschäft mit einem Messer hantierte. Dabei kam es zu keinem direkten Kontakt mit anderen Personen. Zwei Mitarbeiter des Marktes flüchteten jedoch vorsichtshalber zu einer Zeugin in deren Auto. Erst beim zweiten Auftreten des Mannes wurde die Polizei über die Geschehnisse informiert. Trotz einer sofortigen Fahndung mit mehreren Streifenbesatzungen konnte der Unbekannte nicht mehr angetroffen werden. Der mit einer schwarzen Sturmhaube maskierte Mann wurde wie folgt beschrieben: 18 bis 25 Jahre alt, etwa 1,70 Meter groß. Zur Tatzeit trug er eine graue Jogginghose, einen dunkelgrünen Kapuzenpullover und eine schwarze Jacke. Zeugen, die Hinweise zur gesuchten Person geben können, wenden sich bitte mit ihren Hinweisen unter der Telefonnummer: 07225 9887-0 an die Beamten der Polizei in Gaggenau.

/rs

