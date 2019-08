Weitergesteuerte Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Einsatz: Karlsruhe – Schiffsleichter treibt 1,5 Kilometer führerlos im Rhein

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Ermittlungen der Karlsruher Wasserschutzpolizei im Fall des ca. 40 Meter langen Schiffsleichters, der am gestrigen Donnerstag führerlos über den Rhein trieb, ergaben nun, dass der Festmacher des Leichters vorsätzlich gelöst wurde.

Ein Verschulden der Verantwortlichen kann ausgeschlossen werden.

Vermutlich drangen der oder die Täter in der Nacht auf Donnerstag, den 29.08.2019 in das Firmengelände am Alten Zollhafen Neuburgweier ein, lösten den Festmacher und warfen diesen anschließend auf den Leichter.

Zeugen die sachdienliche Hinweise geben können werden gebeten, sich mit der Wasserschutzpolizeistation Karlsruhe in Verbindung zu setzen (0721/597150).

