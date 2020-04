Wiernsheim – 21-Jähriger leistet Widerstand bei Verkehrskontrolle; Polizist verletzt und Drogen sichergestellt

Anzeige

Wiernsheim (ots) – Drogen und Bargeld wurde am Freitagabend bei einem 21-jährigen Fahrzeugführer sichergestellt, der sich bei der Verkehrskontrolle so zur Wehr setzte, dass ein Polizeibeamter leicht verletzt wurde.

Der 21-Jährige und sein 20-jähriger Beifahrer wurden um 21.25 Uhr durch Beamte des Polizeireviers Mühlacker in Wiernsheim einer Verkehrskontrolle unterzogen. Neben dem Verdacht des Drogenkonsums stellten die Beamten auch aus dem Kofferraum auffällig starken Marihuanageruch fest. Nachdem Marihuanareste auf dem Kofferraumteppich wahrgenommen und das Fahrzeug näher inspiziert werden sollte, verhielten sich die beiden jungen Männer zunehmend renitenter und verbal aggressiver. Während sich der Beifahrer an die Anweisungen der Beamten hielt, war es erforderlich, dem Fahrer Handschließen anzulegen. Beim Versuch ihn in den Streifenwagen zu setzen, sperrte er sich derart, dass er auf dem Boden abgelegt werden musste. Dabei trat er gezielt gegen die Beine der Beamten. Während die Polizistin durch die Tritte nur gestreift wurde, wurde ihr Kollege leicht verletzt, konnte seinen Dienst aber fortsetzen.

Im kontrollierten Fahrzeug wurden mehrere hundert Gramm Marihuana und mehrere Kokain-Plomben aufgefunden. Zuvor hatte der 21-Jährige seinen prall gefüllten Geldbeutel ins Gebüsch geworfen, in welchem sich in kleiner Stückelung ein größerer Bargeld befand. Im Anschluss wurden er und sein Mitfahrer vorläufig festgenommen und auf die Wache des Polizeireviers Mühlacker verbracht. Nach einer angeordneten Durchsuchung ihrer Wohnungen und erfolgten polizeilichen Maßnahmen kamen die beiden Männer wieder auf freien Fuß. Die Ermittlungen des Pforzheimer Kriminalkommissariats dauern noch an.

