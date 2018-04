Wiernsheim – Betrunkener Autofahrer flüchtet nach Verkehrsunfall

Enzkreis (ots) – Ein Sachschaden von mehr als 1.000 Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, den ein 21-jähriger Punto-Fahrer mit über zwei Promille am Samstagabend angerichtet hat.

Der 21-Jährige war gegen 23:20 Uhr mit seinem Auto in den Scheurengärten in Wiernsheim unterwegs und beschädigte vermutlich aufgrund seiner Alkoholisierung beim Vorbeifahren ein geparktes Fahrzeug. Der junge Mann setzte seine Fahrt fort ohne sich um den verursachten Schaden zu kümmern. Durch einen aufmerksamen Zeugen wurde das Kennzeichen abgelesen. Beamte des Polizeireviers Mühlacker konnten in der Folge den 21-Jährige an seiner Wohnanschrift antreffen. Bei der Unfallaufnahme schlug den Polizisten deutlicher Alkoholgeruch entgegen, weshalb der mutmaßliche Unfallverursacher erst einmal eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben musste. Der Fahrer muss mit einer Anzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung und Unfallflucht rechnen.

