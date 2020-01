Wiernsheim – Drei Verletzte bei Verkehrsunfall

Anzeige

Wiernsheim (ots) – Am späten Mittwochabend hat sich in Wiernsheim-Pinache ein Unfall ereignet, bei dem drei Personen verletzt wurden.

Ein 30-jähriger Fiatfahrer fuhr gegen 22:00 Uhr von der Großglattbacher Straße aus in die Kreuzung mit der Plattenstraße ein und nahm dabei einem 53-jährigen Mercedesfahrer die Vorfahrt. Durch den folgenden Zusammenprall beider Fahrzeuge kippte der Fiat um und kam auf der linken Fahrzeugseite zum Liegen. Dabei erlitt der 30-Jährige schwere Verletzungen und musste durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Mercedesfahrer und seine 49-jährige Beifahrerin wurden mit leichten Verletzungen ebenso in ein Krankenhaus eingeliefert. Die beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf insgesamt etwa 15.000 Euro.

