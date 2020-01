Wiernsheim – Feuer bricht in Wohnung aus

Anzeige

Wiernsheim (ots) – Starke Rauchentwicklung und eine unbewohnbare Wohnung in einem Mehrfamilienhaus sind das Ergebnis eines Brandes, der sich am Dienstag gegen 09:30 Uhr in Wiernsheim-Pinache ereignet hat.

Nach aktuellem Kenntnisstand brach das Feuer in der Küche der Erdgeschosswohnung des Anwesens in der Scheffelstraße aus. Dabei fingen im Bereich einer Eckbank sowohl mehrere dort liegende Zeitschriften, als auch die Eckbank selbst Feuer. Den alarmierten Feuerwehren aus Wiernsheim und Mühlacker gelang es, den Brand rasch zu löschen. Aufgrund der starken Rauchentwicklung ist die Wohnung derzeit nicht mehr bewohnbar. Die ersten Ermittlungen legen den Schluss nahe, dass der Brand durch eine Zigarette oder deren Asche entfacht worden sein könnte. Personen kamen nicht zu Schaden, der 60-jährige Wohnungsinhaber war beim Ausbruch des Feuers nicht in der Wohnung. Es entstand Sachschaden von etwa 15.000 Euro.

