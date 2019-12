Wiernsheim – Gefährliche Körperverletzung im Rahmen einer Feier

Anzeige

Wiernsheim (ots) – In der Schanzstraße in Wiernsheim ereignete sich am Sontag gegen 22:20 Uhr eine gefährliche Körperverletzung. Ein 23-jähriger Tatverdächtiger versetzte einem 26-jährigen, welcher sich an einem Treppenabgang aufhielt, einen Tritt so dass dieser die Treppe herunterstürzte und sich schwere Verletzungen im Kopfbereich zuzog. Der Geschädigte wurde zur weiteren Behandlung von einem Rettungsdienst in ein Krankenhaus transportiert.

Im Haus des Beschuldigten fand zum Tatzeitpunkt eine Feier statt. Bereits zuvor war der 23-Jährige in der Anwesenheit seiner Gäste auffällig gewesen. Er trat ein Loch in eine Tür und biss dem 26-jährigen Geschädigten in die Hand. Anschließend begab er sich in das zweite Stockwerk des Hauses. Als der Geschädigte kurze Zeit später ebenfalls das zweite Stockwerk aufsuchte, kam es zu dem Tritt im Treppenbereich. Hintergründe sind bislang nicht bekannt.

Christina Krenz, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe Telefon: 0721 666 1111 E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4456339 OTS: Polizeipräsidium Karlsruhe

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4456339