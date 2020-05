Wiernsheim – Nach missglücktem Ausrangieren: 20-Jähriger bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Anzeige

Wiernsheim (ots) – Am Freitagmorgen hat sich in Wiernsheim ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem ein 20-Jähriger schwer verletzt wurde.

Ein 50-Jähriger war gegen 10 Uhr in der Straße „Herrschaftsgärten“ mit einem Transporter rückwärts aus einer Zufahrt herausgefahren und hatte sich dabei von seinem 20-jährigen Mitfahrer ausweisen lassen. Als der 20-Jährige das Zeichen gab, anzuhalten, bewegte sich der Transporter offenbar noch ein Stück zurück, da er in diesem Moment den Bordstein hinunterrollte. Dabei wurde die linke Hand des 20-Jährigen, der zum Ausweisen im hinteren Bereich des Transporters stand, zwischen jenem und einem dahinter geparkten Auto eingeklemmt. Der junge Mann musste in der Folge schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden. Am Transporter entstand durch den Unfall geringer Sachschaden, das dahinter geparkte Auto blieb unbeschädigt.

