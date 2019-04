Wildberg – Auffahrunfall mit etwa 12.000 Euro Sachschaden

Anzeige

Wildberg (ots) – Eine leicht verletzte Person sowie ein Sachschaden von etwa 12.000 Euro waren die Folgen eines Verkehrsunfalls am Freitag, gegen 18:30 Uhr, auf der Bundesstraße 296 in Wildberg.

Eine 55-jährige Opel-Fahrerin war von Deckenpfronn aus kommend in Richtung Calw unterwegs und wollte nach links in einen land- und forstwirtschaftlichen Weg abbiegen. Aufgrund des Gegenverkehrs war die 55-Jährige verkehrsbedingt zum Anhalten gezwungen. Der dahinter befindliche 21-jährige Opel-Fahrer nahm zu spät Kenntnis von dem Abbiegevorgang, so dass er trotz eingeleiteter Vollbremsung der 55-Jährigen auffuhr. Die 55-Jährige wurde im Anschluss zur weiteren Untersuchung mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

