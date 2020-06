Wildberg – Diebe brechen in mehrere Objekte ein

Anzeige

Wildberg (ots) – Am Montagmorgen, vermutlich in der Zeit zwischen 02:00 und 03:00 Uhr, haben bislang Unbekannte in mehrere Objekte in der Talstraße in Wildberg eingebrochen.

Die Täter verschafften sich gewaltsamen Zutritt zu einem Architektenbüro und einer Tierarztpraxis, in denen jeweils geringe Bargeldmengen mitgenommen wurden.

An einer Grundschule hebelten die Diebe ein Fenster auf, um in das Gebäude zu gelangen. Darin wurde wiederrum ein kleiner Bargeldbetrag gestohlen.

Auch beim Einbruch in eine Zahnarztpraxis wurde ein Fenster gewaltsam geöffnet, bevor von dort etwas Bargeld entwendet wurde.

An einer Kinderbetreuungsstätte in der Talstraße scheiterten die Unbekannten beim Versuch, dort einzubrechen.

Möglicherweise in diesem Zusammenhang steht ein weißer Transporter, der mit Warndreieck gegen 02:45 Uhr an einer Bushaltestelle in der Talstraße stand.

Sachdienliche Hinweise möglicher Zeugen, auch zu dem weißen Transporter, nimmt das Polizeirevier Nagold unter der Telefonnummer 07452 9305-0 entgegen.

