Wildberg – Fahrerflucht nach Unfall – Zeugen gesucht

Wildberg (ots) – Zu einem Verkehrsunfall kam es am Donnerstagvormittag, gegen 10:20 Uhr, in der Kirchstraße in Wildberg. Nach bisherigen Erkenntnissen parkte ein noch unbekannter Fahrer einer schwarzen Mercedes A-Klasse rückwärts aus einem Parkplatz aus und prallte dabei gegen den vorderen Bereich eines geparkten grauen Dacia Lodgy. Anschließend entfernte sich der Verursacher, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Es entstand ein Sachschaden von rund 1500 EUR.

Sachdienliche Hinweise hierzu nimmt das Polizeirevier Nagold unter 07452/93050 entgegen.

Stefan Schuler, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim Telefon: 07231 186-1111 E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de

