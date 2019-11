Wildberg – Falschgeld und Betäubungsmittel aufgefunden

Anzeige

Wildberg (ots) – Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Tübingen und des Polizeipräsidiums Karlsruhe

Ein 21-jähriger und ein 25-jähriger Gambier stehen seit einiger Zeit im Verdacht, Betäubungsmittel an Minderjährige zu verkaufen und mit Marihuana gewerbsmäßig zu handeln, weshalb sie am Montagnachmittag einer Personenkontrolle unterzogen wurden. Bei der Durchsuchung der beiden Asylbewerber gegen 13.20 Uhr in Wildberg, fanden die Beamten insgesamt sieben gefälschte 100 Euro Scheine, sechs gefälschte 500 Euro Scheine, eine Marihuana Blüte sowie fünf verkaufsfertig abgepackte Marihuana Päckchen. Im Anschluss an die Personendurchsuchungen durchsuchten Beamte auch die beiden Wohnungen der Gambier und fanden dort zwei Marihuana Mühlen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die beiden Tatverdächtigen wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Calw dauern an.

