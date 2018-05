Wildberg-Gültlingen – Betrunken über Kreisverkehr gefahren

Wildberg (ots) – Gegen 04:36 Uhr verursachte ein 27 Jahre alter Pkw-Lenker am heutigen Sonntag einen Verkehrsunfall, indem er vor dem Ortseingang Gültlingen geradeaus über einen Kreisverkehr fuhr und im Anschluss von der Fahrbahn abkam. Das Fahrzeug schanzte über einen Graben und kam ca. 50m neben der Fahrbahn zum Stehen. Die beiden Mitfahrer des Fahrzeugführers wurden hierbei leicht verletzt. Der Fahrzeugführer blieb unverletzt. Am Fahrzeug, ein VW Polo, entstand Totalschaden in Höhe von ca. 4500,- Euro. Bei der Unfallaufnahme konnte beim Pkw-Lenker durch die Polizeibeamten Alkoholgeruch festgestellt werden. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Weiterhin wurde sein Führerschein beschlagnahmt. Der Fahrzeugführer wird wegen Straßenverkehrsgefährdung angezeigt.

