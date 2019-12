Wildberg – Lebensbedrohliche Verletzungen nach Sturz mit Fahrrad

Anzeige

Wildberg (ots) – Durch eine Zeugin wurde beobachtet wie am Donnerstagabend, gegen 18:00 Uhr, ein Mountainbike-Fahrer ohne Licht und ohne Helm mit rasanter Geschwindigkeit von der Marktstraße, in Richtung Effringen, bergabwärts fuhr. Vermutlich wegen der Geschwindigkeit auf regennasser Fahrbahn geriet der 30-Jährige mit seinem Rad ins Schleudern, kam Höhe der Einmündung Kochsteige zu Fall und prallte mit seinem ungeschützten Kopf gegen einen Stein. Hierbei zog er sich lebensbedrohliche Kopfverletzungen zu und wurde durch einen Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

Ein getragener Fahrradhelm hätte hier möglicherweise Schlimmeres verhindern können. Die Polizei weist deshalb darauf hin, dass Helme Leben retten können. Weitere Informationen finden Sie unter:

https://www.gib-acht-im-verkehr.de/, der Radhelm-Kampagne „Schütze dein Bestes“ von Gib Acht im Verkehr.

