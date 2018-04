Wildberg – Mit Stein ins Gesicht geschlagen

Wildberg (ots) – In der Nacht von Sonntag auf Montag kam es in einer Asylbewerberunterkunft in Wildberg zu einer Auseinandersetzung, wobei zwei junge Männer verletzt wurden. Der aus Gambia stammende 20-jährige Tatverdächtige konnte von der Polizei vorläufig festgenommen werden.

Am Sonntag um 23.24 Uhr wurde der Polizei eine Schlägerei mit mehreren Personen in der Asylbewerberunterkunft gemeldet. Die eintreffenden Polizeistreifen konnten zwei verletzte Männer im Alter von 21 und 23 Jahren aus Afghanistan feststellen. Sie beschrieben einen Tatverdächtigen, der kurz darauf von fahndenden Polizeikräften vorläufig festgenommen werden konnte. Dieser hätte sie mit einem Stein ins Gesicht geschlagen. Der Grund der Streitigkeiten blieb zunächst noch unklar. Die beiden Geschädigten mussten aufgrund ihrer Verletzungen in einem Krankenhaus behandelt werden.

