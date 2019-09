Wildberg- Motorradfahrer mit 5-jähriger Sozia übersehen-Beide lebensgefährlich verletzt

Anzeige

Wildberg (ots) – Ein 22-jähriger Seat-Fahrer hat am Sonntag auf der Bundesstraße 296 gleich zwei Unfälle verursacht. Zunächst streifte er auf der Fahrt vom Kreisverkehr „Sieben Tannen“ nach Calw-Stammheim gegen 17.45 Uhr ein Fahrzeug im Gegenverkehr. Er fuhr dann weiter bis zum nächsten Feldweg, um dort anzuhalten. Als er links abbiegen wollte, übersah er einen entgegenkommenden Motorradfahrer. Beim Zusammenprall wurden der Zweiradlenker und sein 5-jähriges Kind über die Motorhaube des Seat geschleudert. Beide Beteiligten wurden lebensgefährlich verletzt und mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Der Verursacher und seine 17-jährige Beifahrerin wurden mit leichten Verletzungen in Krankenhaus eingeliefert. Der Sachschaden wird auf circa 12.000 Euro geschätzt.

