Wildberg/Sulz am Eck – Zwei Polizeibeamte nach Angriff dienstunfähig verletzt

Wildberg/Sulz am Eck (ots) – Bei dem Versuch einen Ehestreit zu schlichten, wurden zwei Polizeibeamte am Freitagabend so verletzt, dass sie ihren Dienst nicht weiter fortsetzen konnten. Eine 43-jährige Frau rief die Beamten gegen 21.00 Uhr zur Hilfe, da ihr Ehemann zunehmend aggressiv wurde und sie Handgreiflichkeiten befürchtete. Als die Beamten an der Örtlichkeit eintrafen, zeigte sich der 52-Jährige gegenüber den Schutzmännern ebenfalls gleich sehr aggressiv und beleidigend. Mehrfache Versuche denn aufgebrachten Mann zur Vernunft zu bringen scheiterten. Als der 52-Jährige dann auf die Beamten losging, setzten diese Pfefferspray ein. Dies zeigte jedoch keine Wirkung und der Mann setzte seinen Angriff fort. Nachdem ein Polizeibeamter durch Schläge im Gesicht getroffen wurde, konnte der Angriff nur noch durch den Einsatz des Schlagstocks gestoppt werden. Weitere Einsatz- und Rettungskräfte kamen zur Unterstützung und konnten dem 52-Jährigen Handschließen anlegen. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von etwa 0,8 Promille. Ihm wurde ein Platzverweis ausgesprochen.

