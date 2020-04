Willstätt, A5 – Sachschaden

Anzeige

Willstätt (ots) – Glücklicherweise sind lediglich Sachschäden die Folge eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwochabend auf der A5 ereignete. Der Lenker eines Mercedes wollte kurz nach 18 Uhr in Appenweier auf die Autobahn in Richtung Süden auffahren, als er offenbar bereits zu Beginn der Beschleunigungsspur auf die rechten Fahrspur hinter einen Lastwagen wechselte. Beim folgenden Überholversuch übersah der Fahranfänger offensichtlich eine auf selber Höhe, auf dem mittleren Fahrstreifen befindliches Fahrzeug und es kam zur Kollision. Während glücklicherweise alle Insassen der Fahrzeuge ohne Blessuren davonkamen, entstand an den beiden Autos ein Schaden von rund 8.000 Euro. Gegen den Mercedes-Fahrer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet. /ma

