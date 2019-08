Willstätt – Auto beworfen, Hinweise erbeten

Anzeige

Willstätt (ots) – Der BMW eines 18-Jährigen ist am Samstagabend auf der Kinzigbrücke während der Fahrt mit einem unbekannten Gegenstand beworfen worden, so dass an der Windschutzscheibe ein Schaden im dreistelligen Bereich entstanden sein dürfte. Der Heranwachsende war gegen 22:45 Uhr von der Sandgasse in Richtung Eckarstweier unterwegs, als er auf der Kinzigbrücke an einer Gruppe Jugendlicher vorbeifuhr. Aus dieser Gruppe heraus soll der Wagen beworfen worden sein, wodurch der junge Fahrer zusammenschreckte und stark abbremste. Er blieb unverletzt. Eine umgehend eingeleitete Fahndung führte nicht zur Feststellung von Verdächtigen. Wer Hinweise zu einer verdächtigen Personengruppe und/oder zur Identität eines Einzelnen geben kann, meldet sich bitte unter der Telefonnummer: 07851 893-0 bei den Beamten des Polizeireviers Kehl.

/wo

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 – 211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4340670