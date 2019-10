Willstätt – Berauscht von der Fahrbahn abgekommen

Anzeige

Willstätt (ots) – Aktuellen Erkenntnissen zufolge könnten die Gründe für das unglückliche Fahrmanöver eines 53 Jahre alten Autofahrers in seiner Alkoholisierung zu suchen sein. Der Volvo-Fahrer kollidierte am Montagabend gegen 19:40 Uhr mit einer Grundstücksmauer und einem Gartenzaun in der Eichhofstraße und verursachte so einen Sachschaden von insgesamt rund 6.000 Euro an dem Volvo und etwa 1.000 Euro Sachschaden an der Grundstücksabgrenzung. Verletzt wurde der Autofahrer nicht. Ein Atemalkoholtest brauchte einen Wert von etwa 1,5 Promille zutage. Nach Auswertung einer im Anschluss erhobenen Blutprobe erwartet den Mann eine Anzeige.

