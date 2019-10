Willstätt – Einbruch

Anzeige

Willstätt (ots) – Ein noch unbekannter Einbrecher durchwühlte sämtliche Räume in einer Wohnung in der Straße Am Mühlplatz. Der Täter hebelte vermutlich zwischen Sonntag, 16.15 Uhr und Montag, 0.45 Uhr ein Fenster in der Küche auf und gelangte so in das Anwesen. Der angerichtete Sachschaden sowie ein Diebstahlschaden sind nach derzeitigem Ermittlungsstand noch nicht bekannt. Die Beamten des Polizeireviers Kehl haben die Ermittlungen aufgenommen.

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4409719