Willstätt – Fahndung nach sexueller Belästigung, Zeugen gesucht

Willstätt (ots) – Nach ersten Erkenntnissen soll es am Donnerstagmorgen zu einer offenbar sexuellen Belästigung durch einen Mann gekommen sein. Der Unbekannte soll dabei gegen 9 Uhr eine Frau in der Nähe des Friedhofes umarmt haben. Der Frau gelang es, sich zu entfernen. Nachdem sie im Bereich der Hauptstraße einen Zeugen ansprechen konnte, alarmierte dieser die Polizei. Der Unbekannte ergriff die Flucht via Hauptstraße, Am Mühlplatz über die dortige Holzbrücke und weiter in Richtung Sandgasse. Trotz einer Fahndung mit mehreren Streifenwagen und zeitweiser Unterstützung durch einen Polizeihubschrauber, konnte der Verdächtige bislang nicht ergriffen werden. Der Mann wurde wie folgt beschrieben: dunkelhäutig, zirka 25 bis 30 Jahre alt, etwa 170 Zentimeter groß, schlank, sehr gepflegt, dunkle, kurze, glatte Haare und auffällig große Augen. Er war bekleidet mit einer schwarzen Hose, einem dunklen Pullover und einem weißen T-Shirt, das darunter herausschaute. Er trug keine Jacke und war zu Fuß unterwegs. Mögliche Zeugen des Vorfalls melden sich bitte unter der Rufnummer: 0781 21-2820 bei den Ermittlern der Kriminalpolizei.

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 – 211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4413442