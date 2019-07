Willstätt-Hesselshurst – Mutmaßliche Brandursache ermittelt / Nachtragsmeldung

Anzeige

Willstätt (ots) – Nach einem Scheunenbrand am Samstagmittag in der Friedhofstraße ist nun eine mögliche Brandursache bekannt. Nach aktuellem Ermittlungsstand wurde kurze Zeit vor dem Brandausbruch unweit des Gebäudes Unkraut mittels eines Brenners vernichtet. Möglicherweise stehen diese Arbeiten in konkretem Bezug zu dem Gebäudebrand. Vorsätzliche Brandstiftung wird zum jetzigen Zeitpunkt ausgeschlossen. Auch eine Verbindung zu der Serie an Scheunenbränden im Raum Lahr ist nicht erkennbar.

/gü

Ursprungsmeldung vom 06.07.2019, 13:58 Uhr

Willstätt-Hesselhurst – Scheune in Brand geraten

Am Samstag gegen 12:20 Uhr wurde der Polizei ein Gebäudebrand in der Friedhofstraße gemeldet. Dort geriet aus noch unbekannter Ursache eine Scheune in Brand. Viele Kräfte der umliegenden Feuerwehren konnten das Feuer schnell unter Kontrolle bringen und so Schäden von umstehenden Gebäuden verhindern. Bei dem Brand wurde niemand verletzt, der entstandene Sachschaden liegt bei etwa 80.000 Euro. Das Polizeirevier in Kehl hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

/str

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4318206