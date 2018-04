Willstätt – Illegal Müll entsorgt, Zeugen gesucht

Müllablagerung Möbelteile



Willstätt (ots) – Unbekannte haben sich, vermutlich am vergangenen Wochenende, widerrechtlich ihrer alten Möbel entledigt. Am vergangenen Samstag wurden westlich von Willstätt, an der Abzweigung in Richtung Odelshofen kurz vor dem Kiesewerk und an einem Supermarkt in der Industriestraße die Überreste des Mobiliars aufgefunden. Die Beamten des Polizeireviers Kehl haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge in diesem Zusammenhang gesehen haben unter der Telefonnummer 07851 893-0 um Hinweise.

/rs

