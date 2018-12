Willstätt, K 5324 – Zwei Leichtverletzte nach Überholvorgang

Anzeige

Willstätt (ots) – Zwei Autos sind am Montagmorgen während eines Überholvorgangs auf der K 5324 zwischen Hesselhurst und Weier seitlich zusammengestoßen. Die Karambolage hat zu zwei Leichtverletzten und einem Sachschaden von etwa 3.500 Euro geführt. Ein 38 Jahre alter VW-Fahrer hat hierbei kurz nach 7 Uhr zunächst einen Unfallzeugen und in der Folge eine 23-jährige Opel-Lenkerin überholt. In dem Moment, als sich der Enddreißiger mit seinem Wagen neben der Fahrerin des Kleinwagens befand, wollte diese nach links abbiegen. Durch die anschließende Kollision trugen die 23-Jährige und ihre 20 Jahre alte Mitfahrerin leichte Verletzungen davon und mussten mit einem Rettungswagen in ein örtliches Krankenhaus gebracht werden. Die stark beschädigten Unfallautos wurden abgeschleppt.

/wo

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 – 211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4133196