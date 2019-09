Willstätt – Kradfahrer abgedrängt

Anzeige

Willstätt (ots) – Beim Versuch einem entgegenkommenden Pkw auszuweichen kam am Dienstag kurz vor 8 Uhr ein Kradfahrer auf der L95 zu Fall. Die 59-jährige Fahrerin eines Suzuki Swift war von Legelshurst in Richtung Urloffen unterwegs und überholte einen Radfahrer. Der mit seiner BMW entgegenkommende 25-Jährige musste, um einen Zusammenstoß zu verhindern, mutmaßlich sein Motorrad stark abbremsen und nach rechts auf die Böschung ausweichen. Hierbei kam er zu Fall und wurde glücklicherweise nicht verletzt. An seinem Krad entstand ein Schaden von ungefähr 1.500 Euro. Die Autofahrerin erwartet nun eine entsprechende Anzeige. /ag

