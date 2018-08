Anzeige

Polizeipräsidium Offenburg [Newsroom]

Willstätt (ots) – Am Sonntag, um 11.50 Uhr, fuhr ein 32-jähriger Kradfahrer von der B28, aus Richtung Appenweier kommend, an der Anschlussstelle Appenweier, auf die Bundesautobahn 5 in Fahrtrichtung Basel auf. In der langegezogenen Rechtskurve kam … Lesen Sie hier weiter…

