Willstätt, Legelshurst – Diesel aus Lagerschuppen gestohlen

Willstätt (ots) – Unbekannte Diebe sind zwischen Montagabend und Dienstagmorgen gewaltsam in einen freistehenden Lagerschuppen im Gewann ‚Strisslach‘ eingedrungen und haben aus darin abgestellten landwirtschaftlichen Fahrzeugen rund 150 Liter Diesel abgezapft. Wer in diesem Zusammenhang zwischen 18 Uhr und 7 Uhr verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet hat, setzt sich bitte unter der Telefonnummer: 07805 9157-0 mit den Ermittlern des Polizeipostens Appenweier in Verbindung.

