Willstätt, Legelshurst – Nach Haftentlassung Rentner überfallen

Willstätt, Legelshurst (ots) – Ein Anfang November aus der Haft entlassener Mann hat nach einer Woche in Freiheit mutmaßlich wieder zugeschlagen. Der 41-Jährige steht im Verdacht, am Mittwoch vor drei Wochen (13. November) einen ihm bekannten Rentner in dessen Wohnung überfallen und hierbei Bargeld sowie eine Kreditkarte erbeutet zu haben. Durch die gewaltsame Vorgehensweise des Verdächtigen trug der Senior leichte Verletzungen davon. Aufgrund der Angaben des Geschädigten geriet schnell der Beschuldigte ins Visier der Ermittlungen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde in der Folge Haftbefehl erlassen. Wohl infolge des hohen Fahndungsdrucks stellte sich der 41-Jährige am Donnerstag (5. Dezember) in Begleitung seines Anwalts den Ermittlungsbehörden. Er befindet sich nun wieder in einer Justizvollzugsanstalt.

