Willstätt – Lügen haben kurze Beine

Willstätt (ots) – Am Pfingstsonntag, um die Mittagszeit, machten zwei neun- und zwölfjährige Kinder, zwei Erwachsene auf einen Brand in einer Kartonagenpresse eines Supermarktes aufmerksam. Die Erwachsenen setzten einen Notruf bei der Feuerwehr ab, da die Flammen bereits mannshoch aus dem Container schlugen. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen, die Presse wurde jedoch nicht unerheblich beschädigt. Weil sich Rauchgase im Lager des Supermarktes niederschlugen, wurden auch Waren beschädigt. Der Gesamtschaden dürfte nach ersten Schätzungen rund 30.000 Euro betragen. Die beiden Kinder gaben der Polizei gegenüber an, dass sie einen jungen Mann gesehen hätten, der den Brand verursacht haben soll, beschrieben sein Aussehen und zeigten den Beamten auch ein Gebüsch, in welches der angebliche Täter geflüchtet sei. Der inzwischen eingetroffene Marktleiter sichtete die Aufzeichnungen der Videoüberwachung und stellte fest, dass der Brand von den beiden Jungs selbst verursacht wurde. Nachdem das Luftschloss zu bröckeln begann, räumten die beiden ein, dass sie ein Feuerzeug gefunden und damit den Brand gelegt haben. Die strafunmündigen Kinder wurden ihren Eltern überstellt. /Br

