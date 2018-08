Willstätt – Ordnungshüter als Schlangenjäger aktiv

Anzeige

Willstätt (ots) – Ein verängstigter Bürger rief am frühen Dienstagabend die Beamten des Polizeireviers Kehl um Hilfe, da in seinem Garten in der Schierengstraße eine Schlange kriechen würde. Die hinzugezogenen Ordnungshüter konnten die heimische Kreuzotter gegen 17:30 Uhr einfangen und an einem Platz in der freien Natur fernab der Zivilisation aussetzen.

