Willstätt – Pferd geht auf B28 spazieren

Willstätt (ots) – Ein Pferd lief am Mittwoch auf der B28 in Höhe Willstätt in Richtung Appenweier herum und löste damit einen Stau aus. Es hatte sich zuvor erschreckt und seine 37-jährige Reiterin abgeworfen und auf die B28 galoppiert. Beim Eintreffen der verständigten Polizeibeamten war das Pferd schon durch einen Verkehrsteilnehmer eingefangen worden und an die Reiterin zurückgegeben worden. Der Stau hatte sich schnell gelegt und ein Schaden entstand nicht. /bm

