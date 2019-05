Willstätt – Rauchentwicklung

Anzeige

Willstätt (ots) – Ein technischer Defekt an einem Kompressor hat am Mittwochmorgen einen Feuerwehr- und Polizeieinsatz im Industriegebiet ausgelöst. Nach bisherigen Feststellungen kam es gegen 7.25 Uhr in einer dortigen Firma zu einem Ölaustritt an der Maschine, was an dem heißen Kompressor zu einer Rauchentwicklung und folgend zur Auslösung eines Brandalarms führte. Ein offenes Feuer mussten die Wehrleute nicht bekämpfen.

