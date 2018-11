Willstätt, Sand – Einbruch in Firmengebäude

Anzeige

Willstätt (ots) – Noch unbekannte Einbrecher sind am späten Donnerstagabend in die Geschäftsräume einer Firma in der Sander Straße eingestiegen. Hierbei ließen sich die umtriebigen Langfinger auch nicht von einer installierten Alarmanlage abhalten. Nach dem Auslösen des Warnsignals gelang den Dieben die Flucht mit diversen Maschinen und Werkzeugen. Der Sach- und Diebstahlschaden kann noch nicht beziffert werden. /pb

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4117648