Willstätt – Technischer Defekt

Anzeige

Willstätt (ots) – Nach ersten Erkenntnissen dürfte der technische Defekt an einer Maschine am heutigen Montagnachmittag zu einem Einsatz der Feuerwehr und Polizei in der Industriestraße geführt haben. Das Gerät fing gegen 14.30 Uhr in einem dortigen Firmengebäude Feuer und verursachte so einen Schaden von über 300.000 Euro. Die angerückten Wehrleute hatten die Flammen schnell gelöscht. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

/ya

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4329686