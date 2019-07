Willstätt – Unfallflucht am Baggersee

Anzeige

Willstätt (ots) – Am Korker Baggersee wurde am Sonntag zwischen 17 Uhr und 18:45 Uhr ein Seat auf der gesamten linken Fahrzeugseite durch ein anderes Fahrzeug beschädigt. Nach Zeugenaussagen soll es sich bei dem flüchtig gegangen Fahrzeug um einen weißen Klein-Lkw gehandelt haben. Am Seat entstand ein Schaden von mindestens 2.500 Euro. Die Beamten des Polizeirevier Kehl haben die Ermittlungen aufgenommen und nehmen Hinweise unter der Telefonnummer 07851 893-0 entgegen. /ag

