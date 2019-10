Willstätt – Unfallflucht, Zeugen gesucht

Anzeige

Willstätt (ots) – Nach einer Unfallflucht am Samstagabend in der Hauptstraße sind die Beamten des Polizeireviers Kehl auf der Suche nach Zeugen. Derzeitigen Ermittlungen zufolge befuhr ein 16-jähriger Radfahrer gegen 22:30 Uhr den Kreisverkehr der Hauptstraße in Richtung Sand. Der noch unbekannte Fahrer eines Autos erfasste den Jugendlichen von hinten, wodurch dieser zu Fall kam. Er trug durch den Sturz leichte Verletzungen davon und musste mit einem Rettungswagen in ein örtliches Krankenhaus gefahren werden. Ohne sich um den Vorfall zu scheren, suchte der Unbekannte das Weite. Zeugenhinweise werden an die Telefonnummer 07851 893-0 erbeten.

