Willstätt – Verkehrsunfall – Zeugen gesucht

Willstätt (ots) – Am Donnerstag, gegen 10:00 Uhr, kam es in der Hauptstraße in Willstätt zu einem Verkehrsunfall. Um eine Kollision mit einem entgegenkommenden Pkw, welcher gerade einen Radfahrer überholte, zu vermeiden, musste eine 23-jährige VW-Fahrerin abbremsen und nach rechts ausweichen. Dabei touchierte sie mit ihrem Pkw einen ordnungsgemäß geparkten Pkw. An beiden Fahrzeugen entstand dadurch Sachschaden von mindestens 800 Euro. Der entgegenkommende Pkw-Fahrer fuhr ohne anzuhalten weiter, allerdings ist nicht bekannt, ob dieser den Verkehrsunfall überhaupt mitbekommen hatte. Von diesem Pkw ist lediglich bekannt, dass es sich um einen silberfarbenen Pkw handelte. Zeugen des Verkehrsunfalles werden gebeten sich beim Polizeirevier Kehl, Telefon: 07851 893200, zu melden. /FDR

