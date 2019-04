Willstätt – Zwei Autos kollidieren frontal

Anzeige

Willstätt (ots) – Ursprungsmeldung: Am Freitag kam es um 12:34 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf der L 90 zwischen Willstätt und Odelshofen. Die Fahrerin eines VW Golf überholte ein vorausfahrendes langsameres Fahrzeug und übersah hierbei einen entgegenkommenden Peugeot 107. Beim Unfall wurden die beiden Insassen im Golf sowie der Fahrer des Peugeot schwer verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro. Die L 90 musste während der Unfallaufnahme / Reinigung der Fahrbahn zeitweise komplett gesperrt werden. Beamte des Verkehrskommissariats Offenburg haben die Ermittlungen zur Klärung der Unfallursache aufgenommen.

Nachtrag: In den Abendstunden verstarb die 69-jährige Beifahrerin, die zum Unfallzeitpunkt im unfallverursachenden Pkw saß, an ihren schweren Verletzungen in einem Krankenhaus.

