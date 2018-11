Wimsheim – Fahrzeugscheibe mit Baumstamm eingeschlagen

Anzeige

Wimsheim (ots) – Ein 28-Jähriger wurde am Donnerstag, gegen 05:00 Uhr früh, dabei beobachtet wie er in der Siemensstraße in Wimsheim die Scheibe eines Pkws mit einem Baumstamm einschlug. Zum Zeitpunkt des Eintreffens der verständigten Polizeibeamten befand sich der junge Mann sitzend in dem zuvor beschädigten Fahrzeug. Da er den fremden Pkw nicht freiwillig verlassen wollte, musste er von den Polizisten aus dem Fahrzeug gezerrt werden. Hierbei leistete er erheblichen Widerstand und zog sich selbst schwere Verletzungen zu. Auch bei einer anschließenden Behandlung im Krankenhaus führte er Widerstandshandlungen durch. An dem geschädigten Pkw entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro.

