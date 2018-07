Wimsheim . Tödlicher Arbeitsunfall im Baustellenbereich der BAB 8

Wimsheim BAB 8 (ots) – Am 31.07.2018, gegen 23.30 Uhr, befuhr ein 50-jähriger Mann mit einem Ackerschlepper mit doppelachsigem Anhänger mit Wassertankaufbau den abgesperrten Baustellenbereich der BAB 8 in Höhe Wimsheim in Fahrtrichtung Karlsruhe, um dort Arbeiten zu verrichten. Hierbei übersah er nach den bisherigen polizeilichen Ermittlungen einen sich über 50 Meter hinziehenden Bereich von aufgehäuftem Altfahrbahnbelag, prallte mit diesem Zusammen, wurde nach rechts abgewiesen und überschlug sich mit seinem Gespann. Während des Überschlags wurden das Dach und der Überrollbügel erheblich beschädigt und der Fahrzeugführer im Führerhaus eingeklemmt. Im Zuge dieses Unfallgeschehens zog sich der Fahrer schwere Verletzungen zu, an welchen er noch an der Unfallstelle verstarb. Im Zusammenhang mit den ersten Bergungsmaßnahmen und bedingt durch einen Folgeunfall und einen aus technischen Gründen liegengebliebenen Schwertransportes blieb die A 8 im Bereich der Unfallstelle bis 04.30 Uhr in Fahrtrichtung Karlsruhe voll gesperrt. Es ergab sich hierdurch vor der Ausleitung AS Heimsheim ein Rückstau bis ca. 6 km Länge. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 70.000 Euro.

