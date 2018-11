Wimsheim – Unfall auf der A8 am Stauende

Anzeige

Wimsheim (ots) – Am Montag, gegen 14:24 Uhr, wurde der Polizei ein Unfall auf der A8, zwischen Heimsheim und Pforzheim-Ost, bei Wimsheim gemeldet. Der Fahrer eines Opel Vivaros war in Fahrtrichtung Karlsruhe unterwegs, übersah das Stauende und kollidierte schließlich mit einem Seat Ibiza. Der Seat überschlug sich und kam auf dem rechten Fahrstreifen zum Stehen. Beide Fahrer zogen sich Verletzungen zu und mussten in ein Krankenhaus gebracht werden. Aufgrund der Rettungs- und Bergungsarbeiten mussten zeitweise mehrere Fahrstreifen gesperrt werden. Da zum Teil keine Rettungsgasse gebildet wurde, hatte der Abschleppdienst Schwierigkeiten zur Unfallörtlichkeit zu gelangen.

Christina Krenz, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666 1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4107058