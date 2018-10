Wimsheim – Unfall mit Totalschäden

Anzeige

Wimsheim (ots) – Eine Leichtverletzte sowie ein Sachschaden von circa 25.000Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalles der sich am Montagabend in der Wurmberger Straße ereignete. Eine 45 Jahre alte Pkw-Fahrerin befuhr die Wurmberger Straße in Richtung Ortsmitte bis sie aus bisher unbekannten Gründen frontal auf ein parkendes Auto prallte. Bei der Kollision verletzte sich die Unfallverursacherin leicht und wurde in der Folge in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

Florian Moreau, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4101727