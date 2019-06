Wintersdorf – Illegales Grillen am Sämannsee

Anzeige

Wintersdorf (ots) – Trotz eines bestehenden Grillverbotes der Stadt Rastatt wurde am Sämannsee in Wintersdorf am Sonntag gegen 15 Uhr ein Holzkohlegrill betrieben. Eine Streife des Polizeireviers Rastatt beendete das illegale Treiben. Den 35-jährigen Grillmeister erwartet nun eine Ordnungswidrigkeitenanzeige. /ag

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4304674