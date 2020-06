Wittenweier – Tageswohnungseinbrecher festgenommen

Anzeige

Offenburg (ots) – Am Samstag konnte in Schwanau-Wittenweier um 11:17 Uhr ein Tageswohnungseinbrecher in der Straße Im Unterschofen auf frischer Tat betroffen und nach kurzer Flucht durch Kräfte des Polizeireviers Lahr vorläufig festgenommen werden. Beim Beschuldigten wurde diverses Diebesgut, unter anderem ein größerer Bargeldbetrag, aufgefunden. Das sichergestellte Bargeld stammt hingegen nicht alleine aus dem Einbruch in Wittenweier. Das Polizeirevier Lahr bittet Geschädigte aus dem Raum Schwanau, die bislang noch keine Anzeige wegen eines Einbruchs erstattet haben, sich unter 07821-2770 zu melden. Der Beschuldigte wird am Sonntag dem Haftrichter vorgeführt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg Telefon: 0781-210 E-Mail: offenburg.pp@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4636153 OTS: Polizeipräsidium Offenburg

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4636153