Wohnungsbrand mit hohem Sachschaden

Pforzheim (ots) – Am heutigen Sonntag, gegen 15.30 Uhr, kam es in der Bohrainstraße zu einem Wohnungsbrand. Beim Brandobjekt handelt es sich um eine Doppelhaushälfte mit drei Wohneinheiten, wobei nur zwei davon bewohnt sind. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte schlugen Flammen aus dem ersten Obergeschoss. Durch das sofortige Eingreifen der Feuerwehr konnte ein Vollbrand und ein Übergreifen der Flammen auf das Nachbaranwesen verhindert werden. Während des Einsatzes mussten die Bohrain- und die Kaiser-Friedrich-Straße teilweise gesperrt werden. Alle Bewohner konnten rechtzeitig selbstständig das Gebäude verlassen. Personen wurden keine verletzt. Die bisher durchgeführten Ermittlungen lassen den Schluss zu, dass der Brand im Bereich eines Ofens in der betroffenen Wohnung entstanden ist. Die Schadenshöhe wird auf ca. 120.000 Euro geschätzt.

Ingo König, Führungs- und Lagezentrum

