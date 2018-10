Wolfach – Auf schneeglatter Fahrbahn die Kontrolle verloren

Anzeige

Wolfach (ots) – Die schneeglatte Fahrbahn der Straße `Auf der Schanz` dürfte am Sonntagmittag dafür gesorgt haben, dass der Lenker eines Mercedes die Kontrolle über seinen Wagen verloren hatte. Er befuhr gegen 12 Uhr von Fohrenbühl in Richtung Wolfach-Kirnbach, als er kurz vor der der Straße `Grafenloch` ins Schleudern kam und in der Folge gegen mehrere Holzposten und einen Zaun prallte. Der 30 Jährige blieb hierbei glücklicherweise unverletzt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 2.000 Euro.

