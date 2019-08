Wolfach, B 294 – Bei Starkregen in Gegenverkehr geraten

Anzeige

Wolfach (ots) – Weshalb ein 76 Jahre alter Fiat-Lenker am Donnerstagnachmittag auf die Gegenfahrbahn in der Schiltacher Straße geriet, ist noch unklar. Fest steht, dass der Senior bei starkem Regen von seiner Fahrspur abkam und gegen 16:45 Uhr mit dem Anhänger eines in Richtung Wolfach fahrenden Lastwagengespanns kollidierte. Der 60-jährige Fahrer des Brummis ist noch auf den Grünstreifen ausgewichen, konnte aber letztlich einen Zusammenstoß nicht mehr vermeiden. Der mutmaßliche Unfallverursacher zog sich hierbei leichte Verletzungen zu und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Sachschaden dürfte bei über 10.000 Euro liegen.

/wo

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781/21-1211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4362088