Wolfach -Brandursache unklar

Wolfach (ots) – Ein Brand verursachte am frühen Sonntagmorgen gegen 1 Uhr einen Einsatz der Wolfacher Feuerwehr. Aus bislang unbekannter Ursache war bei der Realschule im Herlinsbachweg ein unter einem Carport abgestellter Papiercontainer in Brand geraten. Die Feuerwehr war trotz der späten Nachtstunde schnell vor Ort und konnte den Brand löschen. Neben der Papiertonne entstand auch an der Gebäudefassade ein geringer Sachschaden. Der Polizeiposten Wolfach hat die Ermittlungen aufgenommen.

/ag

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4275676