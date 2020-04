Wolfach – Flächenbrand in Waldstück Gewann Spitzberg

Anzeige

Offenburg (ots) – Am Freitagnachmittag wurde um 15:00 Uhr über Notruf ein Brand in einem Waldstück bei Wolfach gemeldet; der Brandort liegt westlich der B 294 zwischen dem Wohngebiet Straßburger Hof und dem Roßbergerhof in Höhe der Fußgängerbrücke nach Kirnbach (Radweg Wolfach-Hausach). Gebrannt hat Unterholz in Hanglage auf einer Fläche von rund 500 qm. Durch den schnellen Löscheinsatz der Feuerwehren aus Wolfach, Hausach und Gutach bestand keine Gefahr, dass das Feuer auf den Wald übergreift. Die Feuerwehr war mit 74 Mann im Einsatz. Beamte des Polizeipostens Wolfach haben die Ermittlungen zur Klärung der Brandursache aufgenommen; am Brandplatz wurden keine Forstarbeiten durchgeführt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens lässt sich derzeit nicht beziffern.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg Telefon: 0781-210 E-Mail: offenburg.pp@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4564279 OTS: Polizeipräsidium Offenburg

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4564279